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Асмус опубликовала откровенно фото и оскорбила себя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию с отдыха на Бали с откровенном наряде и сразу обругала себя, опередив хейтеров.

На фотографии Асмус купается в водоеме. На ней прозрачный лонгслив, через который хорошо видна грудь.

Актриса решила опередить хейторов и сопроводила публикацию негативными хештегами: «старуха», «зачем показала свои печальки», «какая же она бесячая», «Кристина текстус», «видно что страдает» и другие.

Некоторые подписчики оценили юмор актрисы и прокомментровали самые забавные хештеги. Другие посоветовали Асмус не обращать внимание на завистников и хейтеров.

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Топ комментариев

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...