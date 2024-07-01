Асмус опубликовала откровенно фото и оскорбила себя

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию с отдыха на Бали с откровенном наряде и сразу обругала себя, опередив хейтеров.

На фотографии Асмус купается в водоеме. На ней прозрачный лонгслив, через который хорошо видна грудь.

Актриса решила опередить хейторов и сопроводила публикацию негативными хештегами: «старуха», «зачем показала свои печальки», «какая же она бесячая», «Кристина текстус», «видно что страдает» и другие.

Некоторые подписчики оценили юмор актрисы и прокомментровали самые забавные хештеги. Другие посоветовали Асмус не обращать внимание на завистников и хейтеров.