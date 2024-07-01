Ситуацию со вторым сезоном «Слова пацана» прояснили

Сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова на данный момент завершен, продолжения не планируется, сообщил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Вопрос о том, будет ли второй сезон сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года. Об этом нужно спрашивать производителей. Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку», — сказал он в интервью РИА Новостям.

Ранее в Сети появились слухи о съемках второго сезона сериала. Но оказалось, что актеры из проекта снимаются в другом сериале.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в видеосервисах Wink и Start 9 ноября. Проект стал победителем Национальной премии в области веб-контента и признан лучшим в спецноминации «Сила в правде» III Национальной премии интернет-контента 2024, учрежденной ИРИ.