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Семья Байдена нашла виновных в его провале на дебатах

Источник:
Politico
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Родственники президента США Джо Байдена обвинили его помощников в провале на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Семья Байдена призвала уволить или понизить в должности ряд его помощников. Среди них экс-глава аппарата Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Родственники возложили на них вину за провал на дебатах.

Помощников обвинили в неспособности президента США «перейти в наступление», его концентрацию на защите и в общей переутомленности главы Белого дома.

Ранее семья Байдена поддержала его в стремлении продолжить предвыборную кампанию, несмотря на многочисленные призывы выйти из гонки.

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Политика #Мир
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