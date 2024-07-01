Семья Байдена нашла виновных в его провале на дебатах

Родственники президента США Джо Байдена обвинили его помощников в провале на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Семья Байдена призвала уволить или понизить в должности ряд его помощников. Среди них экс-глава аппарата Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Родственники возложили на них вину за провал на дебатах.

Помощников обвинили в неспособности президента США «перейти в наступление», его концентрацию на защите и в общей переутомленности главы Белого дома.

Ранее семья Байдена поддержала его в стремлении продолжить предвыборную кампанию, несмотря на многочисленные призывы выйти из гонки.