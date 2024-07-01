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Завершилась программа льготной ипотеки

Источник:
ТАСС
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Программа льготной ипотеки в РФ на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля. По ней было выдано более 1,5 миллиона кредитов на сумму свыше 6 триллионов рублей, следует из данных ДОМ.РФ.

Программа действовала с апреля 2020 года. Она позволяла приобрести жилье на первичном рынке или получить кредит на возведение собственного дома. Разница между льготной ставкой в 8% и актуальной ключевой ставкой ЦБ РФ компенсировалась банкам за счет федерального бюджета.

Льготная ипотека оказала неоднозначное влияние. Стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке РФ за период действия программы выросла почти в 2,3 раза до около 167,6 тысяч рублей, рассказала ТАСС руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова.

После завершения льготной программы средневзвешенная ставка на рынке ипотеки вырастет до 10-12% с учетом других программ с государственной поддержкой, считает Филиппова. А объем ипотечного рынка снизится на 20%.

Чтобы удержать спрос, застройщики могут запустить программы, по которым они будут субсидировать из своих средств банковскую ставку по ипотеке до 8% на период строительства, предположил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито Недвижимость» Артур Ахметов.

 

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