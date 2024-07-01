Завершилась программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки в РФ на жилье в новостройках по
ставке 8% завершилась 1 июля. По ней было выдано более 1,5 миллиона
кредитов на сумму свыше 6 триллионов рублей, следует из данных
ДОМ.РФ.
Программа действовала с апреля 2020 года. Она позволяла
приобрести жилье на первичном рынке или получить кредит на возведение
собственного дома. Разница между льготной ставкой в 8% и актуальной ключевой
ставкой ЦБ РФ компенсировалась банкам за счет федерального бюджета.
Льготная ипотека оказала неоднозначное влияние. Стоимость
одного квадратного метра жилья в новостройке РФ за период действия программы выросла
почти в 2,3 раза до около 167,6 тысяч рублей, рассказала ТАСС
руководитель проекта «Ипотека» Frank
RG Ольга Филиппова.
После завершения льготной программы средневзвешенная ставка
на рынке ипотеки вырастет до 10-12% с учетом других программ с государственной
поддержкой, считает Филиппова. А объем ипотечного рынка снизится на 20%.
Чтобы удержать спрос,
застройщики могут запустить программы, по которым они будут субсидировать из
своих средств банковскую ставку по ипотеке до 8% на период строительства,
предположил руководитель бизнес-направления «Ипотека,
страхование и сделочные сервисы» «Авито
Недвижимость» Артур Ахметов.