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Аналог «Системы быстрых платежей» появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Система быстрых платежей
Фото: © Sibnet.ru

«Сбер», Альфа-банк и Т-банк договорились о создании консорциума для запуска единого QR в качестве альтернативы системе быстрых платежей (СБП).

К новой системе смогут присоединиться и другие игроки, с которыми банки сейчас ведут обсуждение архитектуры будущего проекта, сообщили «Известиям» участники проекта.

Название этой системы пока неизвестно. Оплату нужно будет производить по QR-коду, то есть покупателю необходим смартфон с камерой, а наличие NFC-чипа не потребуется.

После сканирования покупателя будет перебрасывать на страницу, где он может выбрать карту, с которой будут списаны средства за покупку.

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