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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский допустил переговоры с Россией

Источник:
РБК
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Украина по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре может через посредников вступить в переговоры с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина может найти модель [переговоров]… <...> Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им интервью Philadelphia Induirer.

Как уточнил Зеленский, похожая модель была использована для подписания соглашений о зерновом коридоре: в июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из украинских портов.

Но, по словам президента Украины, переговоры с Россией возможны только на основе предложенной им «формулы мира», которая включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, который, по сути, законодательно запрещает ведение переговоров с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...