Зеленский допустил переговоры с Россией

Украина по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре может через посредников вступить в переговоры с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина может найти модель [переговоров]… <...> Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им интервью Philadelphia Induirer.

Как уточнил Зеленский, похожая модель была использована для подписания соглашений о зерновом коридоре: в июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из украинских портов.

Но, по словам президента Украины, переговоры с Россией возможны только на основе предложенной им «формулы мира», которая включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, который, по сути, законодательно запрещает ведение переговоров с Россией.