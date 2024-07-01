Макрон проиграл выборы в Национальное собрание Франции

Правая партия «Национальное объединение» одержала убедительную победу в первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции. Правящая партия теряет более 100 мест в парламенте.

За «Национальное объединение» проголосовали 34% избирателей. Вслед идет левый блок «Новый народный фронт», куда входят партия «Неподчинившаяся Франция», социалисты, коммунисты и «зеленые». Их поддержали примерно 28%, приводит «Российская газета» результаты первого тура.

Правящему альянсу во главе с партией президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение» достается лишь третье место с 20,3%.

Решающим через неделю станет второй тур выборов, когда окончательно определится распределение депутатских мандатов в нижней палате парламента.

Но уже сейчас ясно, что сторонники нынешнего президента могут потерять свыше ста депутатских мандатов, а значит и большинство в Национальном собрании, что сильно усложнит жизнь Макрону, считают эксперты.