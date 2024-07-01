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Звезды ужесточили игру в шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеканал ТНТ

Участники звездной команды шоу «Выжить в Дубае» в погоне за победой начали играть очень жестоко и приняли в штыки новую участницу команды Анну Седокову.

У звезд было задание — попасть в 30 летающих тарелок из ружья. В случае победы они могли решить судьбу команды из народа — поужинают они или нет. Звезды отказались предоставить конкурентам полноценный ужин и отправили им лишь корзину с фруктами.

Обе команды пополнили новые герои — к народникам пришла девушка Никиты, а к звездам — Анна Седокова. Певица сразу вступила в конфликт с коллегами, поскольку ей показалось несправедливым их поведение к команде из народа и внутри команды.

В итоге звезды отправили Седовкову на малое испытание, а от народников пошел Никита Плахотниченко. Второй одержал победу, и певице пришлось покинуть проект.

Звезды решили придерживаться старой схемы — отправлять на малое испытание Викторию Боню.

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paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...