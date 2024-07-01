Звезды ужесточили игру в шоу «Выжить в Дубае»

Участники звездной команды шоу «Выжить в Дубае» в погоне за победой начали играть очень жестоко и приняли в штыки новую участницу команды Анну Седокову.

У звезд было задание — попасть в 30 летающих тарелок из ружья. В случае победы они могли решить судьбу команды из народа — поужинают они или нет. Звезды отказались предоставить конкурентам полноценный ужин и отправили им лишь корзину с фруктами.

Обе команды пополнили новые герои — к народникам пришла девушка Никиты, а к звездам — Анна Седокова. Певица сразу вступила в конфликт с коллегами, поскольку ей показалось несправедливым их поведение к команде из народа и внутри команды.

В итоге звезды отправили Седовкову на малое испытание, а от народников пошел Никита Плахотниченко. Второй одержал победу, и певице пришлось покинуть проект.

Звезды решили придерживаться старой схемы — отправлять на малое испытание Викторию Боню.