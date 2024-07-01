Новинки кино оказались малопопулярны

Комедийный фильм «Бывший в помощь» стал единственной новинкой уикенда, которая сумела попасть в топ пять кассовых.

Фильм «Бывший в помощь», где девушка теряет из памяти год жизни, а ее жених вынужден просить о помощи ее бывшего парня, собрал в прокате чуть больше 17 миллионов рублей. Романтическая комедия заняла пятое место в топе по кассовым сборам.

На первом месте «Головоломка 2», касса которой считается без России и Белоруссии. В СНГ она собрала 56,8 миллионов за третью неделю проката.

Также в топе-5 кассовых лент оказались «Три богатыря: Ни дня без подвига» (39,4 миллиона), «Тихое место: день первый» (34,5 миллиона рублей), «Тур с Иванушками» (18,6 миллионов).