НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новинки кино оказались малопопулярны

Источник:
Sibnet.ru
427 0
Фото: © кадр из фильма «Бывший в помощь»

Комедийный фильм «Бывший в помощь» стал единственной новинкой уикенда, которая сумела попасть в топ пять кассовых.

Фильм «Бывший в помощь», где девушка теряет из памяти год жизни, а ее жених вынужден просить о помощи ее бывшего парня, собрал в прокате чуть больше 17 миллионов рублей. Романтическая комедия заняла пятое место в топе по кассовым сборам.

На первом месте «Головоломка 2», касса которой считается без России и Белоруссии. В СНГ она собрала 56,8 миллионов за третью неделю проката.

Также в топе-5 кассовых лент оказались «Три богатыря: Ни дня без подвига» (39,4 миллиона), «Тихое место: день первый» (34,5 миллиона рублей), «Тур с Иванушками» (18,6 миллионов).

Еще по теме
Ситуацию со вторым сезоном «Слова пацана» прояснили
Нагиев вернется на экраны после творческой паузы
Братья Андреасяны снимут фильм «Постучись в мою Тверь»
Вышел первый тизер сериала «Беляковы в отпуске»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу
Пляж, глэмпинг, палатка: варианты отдыха на Обском море
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
77
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
60
Жизнь в России станет дороже
54
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
37
Лавров заявил о крахе репутации доллара