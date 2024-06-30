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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Источник:
Sibnet.ru
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников, сообщил представитель НЛМК, отметив бессмысленность атаки.

«На территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — сказал ТАСС представитель компании.

Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов над промышленной зоной Липецка.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...

-Керя-

Господин Володин не надо прятаться за людей это выражение ни как не оскарбляет народ.