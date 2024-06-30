Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников, сообщил представитель НЛМК, отметив бессмысленность атаки.

«На территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — сказал ТАСС представитель компании.

Ранее губернатор Липецкой области сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов над промышленной зоной Липецка.