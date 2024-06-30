Северная Корея обвинила США в создании азиатского НАТО

Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», заявило МИД Северной Кореи

«Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатскую версию НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», — приводит РИА Новости заявление МИД КНДР.

В Восточно-Китайском море накануне завершились трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge.