НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Северная Корея обвинила США в создании азиатского НАТО

Источник:
РИА Новости
352 3

Япония, США и Южная Корея оправдывают свои военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а сами де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», заявило МИД Северной Кореи

«Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатскую версию НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», — приводит РИА Новости заявление МИД КНДР.

В Восточно-Китайском море накануне завершились трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge.

Еще по теме
Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
Жена Байдена призвала к благосклонности к нему после дебатов
Белоруссия заявила о появлении украинских военных на границе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу
Пляж, глэмпинг, палатка: варианты отдыха на Обском море
Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» законов о мигрантах
Обсуждение (3)
Картина дня
Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат
Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
Жена Байдена призвала к благосклонности к нему
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
77
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
60
Жизнь в России станет дороже
54
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине