Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского

Провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом вызвал переполох в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президента США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — цитирует ТАСС Дубинского.

Он отметил, что Киеву необходимо ответить на вопрос «а что делать дальше», так как, по его мнению, после выборов в США президент Украины может стать «проблемой» как для Трампа, так и для Байдена вне зависимости от того, кто из них победит.

«Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но без поддержки в США, где Зеленского "не поддерживает уже даже действующая администрация" и при неоднородности ЕС "эти рога быстро "опилят"», — заключил Дубинский.