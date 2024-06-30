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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Провал Байдена на дебатах вызвал переполох в офисе Зеленского

Источник:
ТАСС
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Провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом вызвал переполох в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президента США "лузером" до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — цитирует ТАСС Дубинского.

Он отметил, что Киеву необходимо ответить на вопрос «а что делать дальше», так как, по его мнению, после выборов в США президент Украины может стать «проблемой» как для Трампа, так и для Байдена вне зависимости от того, кто из них победит.

«Можно бесконечно упираться рогами в "границы 91 года", но без поддержки в США, где Зеленского "не поддерживает уже даже действующая администрация" и при неоднородности ЕС "эти рога быстро "опилят"», — заключил Дубинский.

Тема: Военная операция на Украине
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paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...

-Керя-

Господин Володин не надо прятаться за людей это выражение ни как не оскарбляет народ.