Сальдо заявил об отступлении ВСУ с левобережья Херсонской области

Российские военные выбили остатки формирований Вооруженные сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал губернатор ТАСС. Острова на херсонском направлении являются участком соприкосновения, на остальной части есть природное разграничение — река Днепр.

После начала спецоперации на Украине российским войскам удалось почти полностью занять Херсонскую область. В октябре Россия вывела войска с правобережной части региона.

В июне Сальдо заявил, что украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки.