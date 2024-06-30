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Сальдо заявил об отступлении ВСУ с левобережья Херсонской области

Источник:
ТАСС
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Российские военные выбили остатки формирований Вооруженные сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал губернатор ТАСС. Острова на херсонском направлении являются участком соприкосновения, на остальной части есть природное разграничение — река Днепр.

После начала спецоперации на Украине российским войскам удалось почти полностью занять Херсонскую область. В октябре Россия вывела войска с правобережной части региона.

В июне Сальдо заявил, что украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки.

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Оборона #Армия
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paramedic

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mosquito__2010

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physx

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