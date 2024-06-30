Сотрудница социальной службы США надругалась над школьником

Сотрудница социальной службы Питон Шайрс штата Огайо (США) получила четыре года колонии за домогательства к 13-летнему школьнику, сообщают американские СМИ.

Шайрс оказывала помощь 13-летнему мальчику из приемной семьи. Во время визитов к семье она надругалась над подопечным. О преступлении в отношении сына правоохранителям сообщила мать мальчика, которая увидела переписку сотрудницы службы и сына, приводит «Лента.ру» материал Fox News.

Полиция обнаружила в телефоне 24-летней сотрудницы социальной службы компрометирующие сообщения, а также как минимум одно видео.

Помимо тюремного срока Шайрс должна будет зарегистрироваться как сексуальный преступник.