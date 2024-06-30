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Вильфанд назвал аномальную жару в Сибири опасной

Источник:
ТАСС
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Опасно жаркая погода установилась в восьми регионах Сибири, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае столбики термометра находятся в диапазоне 30-35 градусов. На юге Красноярского края температура на 6-8 градусов выше нормы, на севере края — до 35-36 градусов жары, сказал ТАСС синоптик.

«Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Иркутской области уже введен пятый класс пожарной опасности, максимальная температура там составит 35-36 градусов.
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Жизнь #Погода
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