Вильфанд назвал аномальную жару в Сибири опасной

Опасно жаркая погода установилась в восьми регионах Сибири, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае столбики термометра находятся в диапазоне 30-35 градусов. На юге Красноярского края температура на 6-8 градусов выше нормы, на севере края — до 35-36 градусов жары, сказал ТАСС синоптик.

«Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Иркутской области уже введен пятый класс пожарной опасности, максимальная температура там составит 35-36 градусов.