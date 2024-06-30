Спаллетти взял ответственность за вылет итальянцев с Евро

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за поражение команды на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

В субботу сборная Италии со счетом 0:2 проиграла команде Швейцарии и завершила выступление на Евро-2024. Итальянцы являлись действующими чемпионами Европы.

«Ответственность за вылет лежит на мне. Выбор делал я. Большего мы сделать не смогли. О будущем я поговорю с президентом Гравиной, потому что он всегда был предельно корректен со мной. Посмотрим, что будет сказано», —приводит «Р-Спорт» слова Спаллетти.

На групповом этапе сборная Италии обыграла команду Албании (2:1), уступила испанцам (0:1) и в добавленное время вырвала ничью во встрече с хорватами (1:1).