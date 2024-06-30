«Искандер‑М» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Украинки в Запорожской области, сообщило МО РФ,

«В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2, и другой грузовой автомобильный транспорт», — сказано в сообщении.

Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА «Суперкам», уточнили в российской военном ведомстве.