НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандер‑М» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
390 2

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Украинки в Запорожской области, сообщило МО РФ,

«В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2, и другой грузовой автомобильный транспорт», — сказано в сообщении.


Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА «Суперкам», уточнили в российской военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
ПВО уничтожила десятки дронов над Центральной Россией
Танкисты рассказали о достоинствах Т-80 в зоне СВО
Белоусов поручил Генштабу разобраться с БПЛА США над Черным море
смотреть все
Оборона #Армия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Кремль отреагировал на жесткий план советников Трампа по Украине
Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...

-Керя-

Господин Володин не надо прятаться за людей это выражение ни как не оскарбляет народ.

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...