Пропавшего в Кемеровской области двухлетнего малыша нашли живым

Полиция нашла пропавшего в одном из сел Кемеровской области двухлетнего мальчика около дома его бабушки — он спал в траве у дороги, говорится в сообщении сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Сегодня ночью, около 01.15 (по местному времени. — Прим. ред.), оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Крапивинскому муниципальному округу нашел ребенка спящим в траве у дороги, в 1,5 километрах от дома его бабушки», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области сообщила, что мальчик пропал в субботу, 29 июня. Мать ребенка оставила его у бабушки, потом обнаружила его пропажу и обратилась в полицию.

«Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. После осмотра медиками мальчик был передан законным представителям», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.