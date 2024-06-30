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Жена Байдена призвала к благосклонности к нему после дебатов

Источник:
ТАСС
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Первая леди Джилл Байден призвала не делать скоропалительных выводов после провала президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, пишут американские СМИ.

Джилл Байден заступилась за своего супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения, которые он получил во время своего президентства.

«Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента», — приводит агентство Bloomberg ее слова, сказанные супругу.

По информации агентства, сам Байден признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это «не самым лучшим самочувствием».

Ранее портал Axios сообщил что Байден покинет президентскую гонку, если так решат его ближайшие родственники и друзья. Речь идет о Джилл Байден, его младшей сестре Валери Байден, друге и советнике Теди Кауфмане, а также ближайших помощниках.

После провальных для Байдена дебатов многие представители Демпартии, часть ее спонсоров, а также СМИ выступили за выход Байдена из избирательной гонки и выставлении нового кандидата от демократов.

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Политика #Мир
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