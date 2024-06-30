ПВО уничтожила десятки дронов над Центральной Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, говорится в сообщении Минобороны России.

Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 15 штук. Еще девять было сбито над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской областями, уточнили в военном ведомстве.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что девять дронов было сбито над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении четырех беспилотников над Трубчевским районом.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух дронов-камиказде на многоквартирный дом в городе Грайвороне.