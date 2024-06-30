НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО уничтожила десятки дронов над Центральной Россией

Источник:
Sibnet.ru
375 2

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, говорится в сообщении Минобороны России.

Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 15 штук. Еще девять было сбито над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над Орловской и Белгородской областями, уточнили в военном ведомстве. 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что девять дронов было сбито над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении четырех беспилотников над Трубчевским районом.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух дронов-камиказде на многоквартирный дом в городе Грайвороне.

Тема: Военная операция на Украине
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
«Искандер‑М» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
Танкисты рассказали о достоинствах Т-80 в зоне СВО
Белоусов поручил Генштабу разобраться с БПЛА США над Черным море
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Кремль отреагировал на жесткий план советников Трампа по Украине
Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу
Обсуждение (2)
Картина дня
Глава МИД Польши призвал Запад посильнее надавить на Россию
Жена Байдена призвала к благосклонности к нему
ПВО уничтожила десятки дронов над Центральной Россией
Составлен перечень моделей китайских авто на госслужбе в России
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
72
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
59
Жизнь в России станет дороже
54
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине