Экономист предостерег от рискованных способов вложений денег

Россиянам при оценке способов вложения денег в условиях санкций следует оценить два показателя — уровень доходности и уровень риска, посоветовал кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин.

Например, инвестиции в стартапы сейчас приносят более 100% годовых дохода, но 90% стартапов разоряются. Второй вариант рискованных вложений — криптовалюта. Ее курсы в течение года могут колебаться несколько раз, высокий уровень волатильности может как обрушить криптовалюту, так и поднять курс, приводит «Газета.ру» слова Зайнуллина.

«Кроме того, многие новые проекты изначально создаются как финансовая пирамида: их создатели имеют цель собрать деньги вкладчиков и скрыться с ними. Данное вложение является не инвестицией, а спекуляцией, поскольку криптовалюты, как и другие пирамиды, не обеспечены реальными активами», — отметил экономист.

Третий вариант рискованных вложений — антиквариат (ювелирные изделия, картины, оружие, монеты, мебель). Зайнуллин уточнил, что сейчас много подделок, а у коллекционеров специфический спрос.

Четвертый вариант — «высокодоходные облигации» и акции начинающих и малоизвестных компаний. Они имеют слабое обеспечение, не имеют истории и возможностей для анализа — представляют «кота в мешке», предупредил эксперт.



