Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя

Восстановительные процессы в организме начинаются почти сразу после отказа от употребления алкоголя, рассказал нарколог, заместитель главного врача по медицинской части «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — цитируют «Известия» врача.

К концу второй недели острые симптомы начнут утихать. Можно заметить улучшение сна, повышение энергии и уравновешенное настроение. Но психологическое желание употребить алкоголь может продолжать беспокоить. Важно запастись терпением и, возможно, обратиться за поддержкой к специалисту, отметил Мовчан

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обратил внимание специалист.

По его словам, на этом этапе улучшится качество кожи, волос и ногтей, начнется снижение веса. Сон станет более крепким и восстановительным. «Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной "подпитки " будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, искать занятия и увлечения», — заключил врач.



