Психолог объяснил, почему люди смотрят сериалы «запоями»

Просмотр сериалов является «неким поведением-индикатором», сигналом о том, что человеку требуется сенсорная эмоциональная разгрузка, сказал кандидат психологических наук Алексей Мелехин.

Психолог провел аналогию с курением, перееданием, когда человек начинает запоем что-то поглощать, чтобы отвлечься или успокоиться, а также сделать себе приятное.

Также люди могут с головой уходить в просмотр сериалов при нехватке эмоций или впечатлений в жизни. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы, а сериалы являются простым способом эти эмоции получить, приводят его слова «Аргументы и факты».

Помимо этого, сериалы могут быть способом обработать какую-то эмоцию, травматический опыт, стресс, посттравматический стресс, чтобы уменьшить эмоциональную боль.

Также «запойный» просмотр сериалов может быть индикатором прокрастинации, когда у человека слишком высокие требования к себе и ему необходимо переключить внимание на что-то другое и отвлечься.



