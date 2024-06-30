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Сексолог рассказал оскрытых причинах женских измен

Источник:
«Лента.ру»
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Женские измены могут быть обусловлены биологическими и психологическими причинами, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах.

Женщины могут решаться на адюльтер из-за изменения гормонального фона, оказывающего влияние на либидо, приводит «Лента.ру» слова Булаха. Стимулировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга, уточнил он.

Сексолог отметил, что при подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний

Но, по словам Булаха, чаще всего женская измена происходит из-за эмоциональной неудовлетворенности в отношениях, нехватки близости, поддержки. Еще одной психологической причиной может быть желание женщины расстаться с партнером.

Сексолог уточнил, что многие женщины боятся одиночества, поэтому начинают искать отношения с другими мужчинами, не завершив предыдущие. Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен

Отдельной причиной женской измены доктор назвал хроническую сексуальную неудовлетворенность. «Когда партнер — это просто хороший человек, который не привлекает женщину эмоционально, то она начинает обращать внимание на мужчин на стороне», — пояснил сексолог.


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paramedic

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physx

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