Белоруссия заявила о появлении украинских военных на границе

Украина стягивает к границам Белоруссии войска и военную технику, а также разместила там спецназ, заявили белорусские высокопоставленные военные.

«У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии заместителя командующего Силами специальных операций по идеологической работе Вадима Лукашевича.

По его словам, обстановка на белорусско-украинской границе «характеризуется нарастанием напряженности».

Лукашевич отметил, что украинские военные оставили проходы в минно-взрывных заграждениях и предположил, что это нужно, чтобы на диверсионно-разведывательные группы могли провести «на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты».

Украина разместила спецназ на границе с Белоруссией, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко.

«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли (украинские) подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — сказал Муравейко в эфире телеканала ОНТ.