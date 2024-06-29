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Белоруссия заявила о появлении украинских военных на границе

Источник:
Sibnet.ru
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Украина стягивает к границам Белоруссии войска и военную технику, а также разместила там спецназ, заявили белорусские высокопоставленные военные.

«У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии заместителя командующего Силами специальных операций по идеологической работе Вадима Лукашевича.

По его словам, обстановка на белорусско-украинской границе «характеризуется нарастанием напряженности».

Лукашевич отметил, что украинские военные оставили проходы в минно-взрывных заграждениях и предположил, что это нужно, чтобы на диверсионно-разведывательные группы могли провести «на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты».

Украина разместила спецназ на границе с Белоруссией, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко.

«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли (украинские) подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — сказал Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

c2h5oh76

причем тут твои воспоминания? статья совсем о другом

Alex B 69

Ого, даже в Иране есть подобие каких то выборов и даже вторые туры... 👆