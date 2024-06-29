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Психиатр оценил влияние просмотра мемов на здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Просмотр мемов — не зависимость, он не влияет на психическое здоровье человека, то же самое можно сказать о думскроллинг, сообщил психиатр Марат Агинян.

«Никак. Это не зависимость», — ответил Агинян на вопрос RTVI о том, может ли листание мемов отразиться на здоровье психики.

По словам специалиста, нехимических зависимостей, признанных научным сообществом, всего две: зависимость от азартных игр и зависимость от видеоигр.

Также не считается зависимостью думскроллинг (тревожное чтение новостей, от которого человек не может оторваться).

«Это может быть частным случаем ориентирования в социальном пространстве: потребность знать, что происходит, быть в контексте, и в первую очередь в курсе тех событий, которые потенциально несут угрозу», — объяснил причину такого поведения Агинян.

Еще одной причиной может быть и то, что у некоторых людей отмечается склонность и повышенное внимание к негативному. «Ну и, наконец, не будем забывать про алгоритмы соцсетей, подталкивающих смотреть определенный контент», — заключил психиатр.

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Топ комментариев

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

c2h5oh76

причем тут твои воспоминания? статья совсем о другом

Alex B 69

Ого, даже в Иране есть подобие каких то выборов и даже вторые туры... 👆