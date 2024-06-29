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Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: © СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин объяснил, почему назвал Государственную Думу Государственной дурой.

Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о запрете никабов (религиозной одежды, полностью закрывающей лицо), сказал, что с ним надо обратиться в нижнюю палату парламента.

«Вам надо (обратиться) в Государственную Думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил он.

Глава СК, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, говоря о нижней палате парламента и ситуации с миграционным законодательством, использовал выражение «Государственная дура».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и еще несколько депутатов заявили, что это высказывание «оскорбляет народ». В СК позже пояснили, что Бастрыкин не хотел задеть депутатов, а стремился привлечь их внимание к «проблеме с миграцией».

Впервые Госдуму Государственной дурой назвал телеведущий Владимир Познер в 2012 году.

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Политика #Россия
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