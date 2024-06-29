Новое исследование опровергло разгадку вымирания последних мамонтов

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что в вымирании мамонтов в острова Врангеля, которые были последними на Земле, больше вопросов, чем ответов.

Последняя жившая на Земле популяция шерстистых мамонтов, обитавшая на острове Врангеля, вымерла 4 тысячи лет назад. Причиной стало близкородственное скрещивание — к такому выводу пришел российский ученый Сергей Вартанян.

Группа российских и европейских ученых проанализировала геномы мамонтов с острова Врангеля и их сородичей с материка и установила, что животные умерли не от инцеста, а от чего-то другого, Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Стадо, оказавшееся отрезанным на острове Врангеля, с восьми голов разрослось до численности 200-300 особей за 20 поколений.

Анализ мутаций островных мамонтов действительно показал, что у них наблюдалось близкородственное скрещивание, результатом которого было низкое генетическое разнообразие. Но наиболее опасные мутации исчезли из генома.

«Сейчас мы можем уверенно отвергнуть идею, что популяция была просто слишком мала и что они были обречены на вымирание по генетическим причинам. Это означает, что вероятно было некое случайное событие, убившее их, и если бы это случайное событие не произошло, мамонты дожили бы до наших дней», — отметил автор работы Лове Дален из Центра палеогенетики в Швеции.