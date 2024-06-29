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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Детали из Южной Кореи и Китая нашли в российских авто Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Aurus Mortors, выпускающая российские премиум-автомобили, могла закупать детали в Южной Корее и других странах.

С 2018 по 2023 год разработчик закупил за рубежом запчасти на 34 миллиона долларов, пишет Reuters со ссылкой на таможенные записи.

Среди деталей — кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование.

Большая часть импорта приходится на Южную Корею, где Россия якобы закупила запчасти на сумму 15,5 миллиона. Среди импортеров также числятся Китай, Индия, Турция, Италия и еще некоторые страны ЕС.

В материале отмечается, что поставки продолжались и после массового введения антироссийских санкций. Это связано с тем, что ограничения на марку Aurus США ввели только в феврале текущего года.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

c2h5oh76

причем тут твои воспоминания? статья совсем о другом

Alex B 69

Ого, даже в Иране есть подобие каких то выборов и даже вторые туры... 👆