Детали из Южной Кореи и Китая нашли в российских авто Aurus

Компания Aurus Mortors, выпускающая российские премиум-автомобили, могла закупать детали в Южной Корее и других странах.

С 2018 по 2023 год разработчик закупил за рубежом запчасти на 34 миллиона долларов, пишет Reuters со ссылкой на таможенные записи.

Среди деталей — кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование.

Большая часть импорта приходится на Южную Корею, где Россия якобы закупила запчасти на сумму 15,5 миллиона. Среди импортеров также числятся Китай, Индия, Турция, Италия и еще некоторые страны ЕС.

В материале отмечается, что поставки продолжались и после массового введения антироссийских санкций. Это связано с тем, что ограничения на марку Aurus США ввели только в феврале текущего года.