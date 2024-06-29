Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Ким Чен Ын во время визита Путина в июне в страну подарил коллеге двух охотничьих собак породы пхунсан. Эти собаки считаются одним из государственных символов КНДР.

Песков ранее говорил, что собаки будут жить в Москве, но Путин еще не дал им клички.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Очень редкая и почти неизвестна за пределами страны. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена.