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Песков рассказал об адаптации подаренных Путину главой КНДР собак

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин и Ким Чен Ын с собаками пхунсан
Фото: © ЦТАК

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Ким Чен Ын во время визита Путина в июне в страну подарил коллеге двух охотничьих собак породы пхунсан. Эти собаки считаются одним из государственных символов КНДР.

Песков ранее говорил, что собаки будут жить в Москве, но Путин еще не дал им клички.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Очень редкая и почти неизвестна за пределами страны. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

c2h5oh76

причем тут твои воспоминания? статья совсем о другом

Alex B 69

Ого, даже в Иране есть подобие каких то выборов и даже вторые туры... 👆