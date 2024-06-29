Второй тур выборов президента будет в Иране

Второй тур выборов президента состоится в Иране, поскольку никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. За пост будут бороться реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.

После подсчета 24,5 миллиона голосов на всех Пезешкиян набирает 10,4 миллиона, Джалили — 9,5 миллиона, сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, выбыли из президентской гонки. По итогам первого тура они набрали 3,4 миллиона и 206 тысяч голосов соответственно.

Явка на выборах составила 40%, что является самым низким значением в истории исламской республики. Второй тур состоится 5 июля.

Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Вертолет разбился, когда Раиси возвращался из Азербайджана, вместе с ним жертвами крушения стали восемь человек

В Иране президент — не глава государства. Страну после исламской революции возглавляет Высший руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов. Срок его полномочий неограничен. Сейчас Ираном правит второй Высший руководитель — аятолла Али Хаменеи.