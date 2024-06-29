Путин назвал «упущение» на посту президента

Отсутствие женщин среди российских губернаторов — упущение, заявил президент России Владимир Путин.

«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — цитирует РИА Новости ответ Путина на вопрос о том, почему в России в настоящее время нет женщин-губернаторов, во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Президент отметил, что женщины по многим направлениям демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. По его словам, в стране должны быть созданы условия для более активного участия женщин в управлении.

Единственной женщиной среди всех руководителей регионов России до недавнего времени была Наталья Комарова, которая возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет. В мае она объявила об отставке в связи с переходом на другое место работы.

В Российской Федерации было еще четыре женщины-губернатора: Наталья Жданова возглавляла Забайкальский край (2016-2018), Светлана Орлова — Владимирскую область (2013-2018), Марина Ковтун — Мурманскую область (2012-2019), Валентина Матвиенко была губернатор Санкт-Петербурга (2003-2011).