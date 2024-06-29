НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал «упущение» на посту президента

Источник:
Sibnet.ru
420 3

Отсутствие женщин среди российских губернаторов — упущение, заявил президент России Владимир Путин.

«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — цитирует РИА Новости ответ Путина на вопрос о том, почему в России в настоящее время нет женщин-губернаторов, во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Президент отметил, что женщины по многим направлениям демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. По его словам, в стране должны быть созданы условия для более активного участия женщин в управлении.

Единственной женщиной среди всех руководителей регионов России до недавнего времени была Наталья Комарова, которая возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет. В мае она объявила об отставке в связи с переходом на другое место работы.

В Российской Федерации было еще четыре женщины-губернатора: Наталья Жданова возглавляла Забайкальский край (2016-2018), Светлана Орлова — Владимирскую область (2013-2018), Марина Ковтун — Мурманскую область (2012-2019), Валентина Матвиенко была губернатор Санкт-Петербурга (2003-2011).

Еще по теме
Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления
Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» законов о мигрантах
Книги иноагентов выдадут в библиотеках «по особому порядку»
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Asd10

Так ты про прибавку к пенсии своей соврал, или ошибся? 🤔

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

GammiPluh

А ни кто и не мечтал что придет трампушка и потекут молочные реки, цели его как у дементора байденко,...

GammiPluh

Тут если кто то и следил, то только ради поржать