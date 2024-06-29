Представлен очередной «убийца YouTube»

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог видеохостинга YouTube.

Новый сервис предлагает интерфейс и функционал, приближенные к YouTube. Формат коротких видеороликов тоже есть, они даже называются так же — Shorts.

В настоящее время «Платформа» может выдерживать 240 тысяч запросов в секунду, цитирует ТАСС гендиректора Rteam Андрея Талызина.

Главная страница сервиса «Платформа» Фото : © скриншот plvideo.ru/

Видеоролики доступны вплоть до 4К и с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков.

Контент будет подвергаться цензуре. Под ограничения попадут ролики «с антироссийской риторикой», а пользователям будут предлагать только «релевантные для России видео».