НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Представлен очередной «убийца YouTube»

Источник:
Sibnet.ru
371 5

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог видеохостинга YouTube.

Новый сервис предлагает интерфейс и функционал, приближенные к YouTube. Формат коротких видеороликов тоже есть, они даже называются так же — Shorts.

В настоящее время «Платформа» может выдерживать 240 тысяч запросов в секунду, цитирует ТАСС гендиректора Rteam Андрея Талызина.

Главная страница сервиса «Платформа»
Главная страница сервиса «Платформа»
Фото: © скриншот plvideo.ru/

Видеоролики доступны вплоть до 4К и с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков.

Контент будет подвергаться цензуре. Под ограничения попадут ролики «с антироссийской риторикой», а пользователям будут предлагать только «релевантные для России видео».

Еще по теме
Звезды Голливуда и другие знаменитости в деревне. ФОТО
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Дуров заявил о запуске внутренней валюты в Telegram
WhatsApp получит функцию «Люди рядом»
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
4186
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
4537
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
13612
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
768248
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
232388
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
13578
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
13837
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
877405
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
35004
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
35274
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Asd10

Так ты про прибавку к пенсии своей соврал, или ошибся? 🤔

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

GammiPluh

А ни кто и не мечтал что придет трампушка и потекут молочные реки, цели его как у дементора байденко,...

GammiPluh

Тут если кто то и следил, то только ради поржать