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Байден признал, что не так хорош на дебатах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден признал, что его выступление на дебатах с политическим оппонентом на выборах главы государства Дональдом Трампом было не самым удачным.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю — я знаю, как говорить правду!» — цитирует Байдена NBC.

Но, по словам американского лидера, если тебя сбивают с ног, необходимо подниматься.

Дебаты политиков проходили в эфире телеканал CNN. Он после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Газета The Washington Post опубликовала список из десяти альтернативных кандидатов от Демократической партии на выборах президента США. Среди них вице-президент Камала Харрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта США Пит Буттиджич, супруга экс-президента США Мишель Обама.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Так ты про прибавку к пенсии своей соврал, или ошибся? 🤔

funkit

Тебя "умника" первого к стенке и поставят😏

GammiPluh

А ни кто и не мечтал что придет трампушка и потекут молочные реки, цели его как у дементора байденко,...

GammiPluh

Тут если кто то и следил, то только ради поржать