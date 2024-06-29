Байден признал, что не так хорош на дебатах

Президент США Джо Байден признал, что его выступление на дебатах с политическим оппонентом на выборах главы государства Дональдом Трампом было не самым удачным.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю — я знаю, как говорить правду!» — цитирует Байдена NBC.

Но, по словам американского лидера, если тебя сбивают с ног, необходимо подниматься.

Дебаты политиков проходили в эфире телеканал CNN. Он после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Газета The Washington Post опубликовала список из десяти альтернативных кандидатов от Демократической партии на выборах президента США. Среди них вице-президент Камала Харрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, министр транспорта США Пит Буттиджич, супруга экс-президента США Мишель Обама.