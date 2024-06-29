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Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин выступил за отмену моратория на смертную казнь в России.

«У меня остался все-таки большой вопрос: а почему нам не снять мораторий, с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» сказал Бастрыкин на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Глава СК считает, что для возвращения смертной казни не нужно менять конституцию и проводить референдум — «надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь».

Бастрыкин привел в пример теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в результате которого погибли 145 человек. В Советском Союзе за убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах могла быть назначена смертная казнь, но обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» грозит максимум пожизненный срок, отметил Бастрыкин.

«Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки… Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это. <…> Медицинский осмотр, включая стоматолога, не болят ли у него (заключенного) зубки», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что содержание одного осужденного обходится в 30 тысяч рублей в год. «Умножаем на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно это колоссальный бюджет», — добавил глава СК. В эту общую сумму входят охрана, содержание «огромного количества» колоний, обеспечение заключенных лечением и питанием.

«Еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик», перечислил Бастрыкин.

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