Песков оценил перспективы отношений с ЕС при новом руководстве

Перспективы отношений России и Евросоюза (ЕС) после смены руководства в нем не улучшились, они остаются плохими, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений», — цитирует ТАСС Пескова. «Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — подчеркнул он.

Говоря о назначении премьера Эстонии Каи Каллас главой дипломатии ЕС, Песков отметил, что она «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей» и «хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями».

Ранее Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а Каллас — главой дипломатии ЕС.