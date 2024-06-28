Мужа Блиновской объявили в розыск

МВД России объявило в уголовный розыск Алексея Блиновского, который находится в зоне СВО.

«Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении МВД.

Супруга Блиновского, «королева марафонов» находится в СИЗО, она арестована по обвинению в неуплате налогов и отмывании средств.

Алексей Блиновский ушел в армию РФ добровольцем, когда его супругу уже отправили в СИЗО. По данным СМИ, сейчас мужчина находится на передовой и может не знать, что его объявили в розыск.