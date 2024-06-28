Танкисты рассказали о достоинствах Т-80 в зоне СВО

Танки Т-80, оснащены мощным газотурбинным двигателем, превосходят машины семейства Т-72 по мобильности и проходимости, рассказали танкисты в зоне спецоперации.

«Когда отстрелялся, то задним ходом можно быстро уйти с позиции, чтобы тебя не настигли ни "птички", ни какие-то снаряды. Был эпизод, мы уже выезжали с позиции, когда по нам отработала FPV-шка. Повреждений танк не получил, и мы с успехом ушли», — приводят «Известия» слова офицера-танкист с позывным Швед.

По мнению механика-водителя с позывным Бугор, Т-80 превосходит Т-72 по проходимости. Он отметил, что его машина хорошо показывала себя на болотистой местности.

«Когда танк идет "по-боевому", то есть с закрытыми люками, заметить вражеский дрон-камикадзе, прошедшую мимо противотанковую ракету или близкий разрыв артиллерии практически невозможно. Мехвод даже часто не чувствует и не слышит близкие попадания. Поэтому в движении вся надежда только на скорость, броню и средства радиоэлектронной борьбы», — отметил Бугор.

В апреле 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, поручил увеличить темпы производства модернизированных Т-80БВМ.