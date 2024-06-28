СМИ узнали об обсуждении замены Байдена после провала на дебатах

Провальное выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом ввергло в панику некоторых представителей Демократической партии США, пишет Politico со ссылкой на внутрипартийные источники.

Сотрудники избирательного штаба Байдена рассказали, что во время дебатов их паническими сообщениями, в некоторых из них говорилась о необходимости замены Байдена на другого кандидата в президенты от Демпартии, сообщило Politico.

По информации телеканала CNN, часть функционеров и спонсоров партии действующего президента даже начали обсуждать замену кандидатуры на выборах в ноябре. «Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений»,— сказал один из доноров партии.

По его словам, выступление Джо Байдена худшим в истории, из-за которого «никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Мы в заднице», — емко резюмировал итоги дебатов другой сопартиец Джо Байдена.