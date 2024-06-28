НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали об обсуждении замены Байдена после провала на дебатах

Источник:
Sibnet.ru
520 4

Провальное выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом ввергло в панику некоторых представителей Демократической партии США, пишет Politico со ссылкой на внутрипартийные источники.

Сотрудники избирательного штаба Байдена рассказали, что во время дебатов их паническими сообщениями, в некоторых из них говорилась о необходимости замены Байдена на другого кандидата в президенты от Демпартии, сообщило Politico.

По информации телеканала CNN, часть функционеров и спонсоров партии действующего президента даже начали обсуждать замену кандидатуры на выборах в ноябре. «Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений»,— сказал один из доноров партии.

По его словам, выступление Джо Байдена худшим в истории, из-за которого «никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Мы в заднице», — емко резюмировал итоги дебатов другой сопартиец Джо Байдена.

Еще по теме
Песков оценил перспективы отношений с ЕС при новом руководстве
Байден провалил предвыборные дебаты с Трампом
ЕС разработает новый санкционный режим против России
Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой ООН
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (4)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
53
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
38
Shaman прокомментировал включение в санкционный список ЕС
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США