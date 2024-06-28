Археологи нашли самое древнее вино в мире

Красноватая жидкость из древнеримской гробницы в испанской Кармоне оказалась самым древним в мире вином, сохранившимся в жидком виде, сообщили археологи.

«Находка урны с прахом возрастом около двух тысяч лет с красноватой жидкостью была весьма необычной и неожиданной. Археохимическое исследование позволяет считать ее самым древним вином, которое сохранилось в жидком виде», — приводит РИА Новости отчет, опубликованный в в Journal of Archaeological Science: Reports.

Сосуд обнаружили в римской гробнице для двух человек. Вином играло огромную роль в религиозной и погребальной культуре древних римлян. Ученым удалось определить изначальный цвет вина — оно оказалось белым. Красноватый оттенок связали с длительным разложением напитка в гробнице.

Один из авторов исследования Руиз Арребола предположил, что вино даже можно будет пить. «Оно совершенно не токсичное — мы провели биохимический анализ. <...> Жидкость немного сомнительная из-за костных останков. Но я думаю, что ее можно отфильтровать и попробовать», — сказал он.

До сих пор самым древним вином, сохранившимся в жидком виде, традиционно считалась бутылка, обнаруженная в районе немецкого города Шпайер в 1867 году. Она датируется 325 годом нашей эры.