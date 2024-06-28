Белоусов поручил Генштабу разобраться с БПЛА США над Черным море

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря, говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ ранее отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому странами Запада Вооруженным силам Украины высокоточному оружию для ударов по России.

«Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией», — в Минобороны.