НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов поручил Генштабу разобраться с БПЛА США над Черным море

Источник:
Sibnet.ru
580 4

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря, говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ ранее отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над Черным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому странами Запада Вооруженным силам Украины высокоточному оружию для ударов по России.

«Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС РФ, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией», — в Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп назвал неприемлемыми условия мира Путина по Украине
Россия ударила по подготовленным к приему F‑16 аэродромам ВСУ
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
Зеленскому вместо членства в НАТО предложат «мост в альянс»
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (4)
Картина дня
СМИ узнали об обсуждении замены Байдена после провала на дебатах
Песков оценил перспективы отношений с ЕС при новом руководстве
Белоусов поручил Генштабу разобраться с дронами США
Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
53
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
38
Shaman прокомментировал включение в санкционный список ЕС
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США