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Увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели военных

Источник:
РИА Новости
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Конвертоплан V-22 Osprey
Конвертоплан V-22 Osprey
Фото: DoD photo by Vernon Pugh, U.S. Navy.

Регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey показывают, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой приводит к катастрофам, заявил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер

«Только за последние два года двадцать юных американцев погибли в серии катастроф V-22 Osprey. <...> Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. <...> Однако при этом остается за кадром, что Osprey — лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», — приводит РИА Новости слова Грейзера.

Среди других образцов вооружений, совершенно не оправдавших огромные затраты на разработку и производство, эксперт назвал эсминцы класса Zumwalt, провальную армейскую программу «Боевые системы будущего» и истребитель пятого поколения F-35 Lightning.

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Закупочные неудачи военного ведомства привели к вполне реальным проблемам в обеспечении вооруженных сил. По словам Грейзера, американский флот списывает корабли быстрее, чем получает новые, а ВВС располагают в два раза меньшим числом истребителей, чем в 1990 году.

«Во многих отношениях программа Osprey стала предвестником эры сверхсложного оружия. И доколе эта тенденция сохраняется, командование будет требовать больше денег на бесполезные закупки, которые не только не работают, как полагается, но и постепенно подрывают эффективность вооруженных сил США», — резюмировал Грейзер.

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Оборона #Оружие #Армия
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