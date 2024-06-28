Новые участники придут на шоу «Выжить в Дубае» с конфликтами

Два новых участника появятся в шоу «Выжить в Дубае», народная и звездная команды пополнятся, но между участниками разгорятся конфликты, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В команду звезд придет Анна Седокова, а команду народников пополнит девушка Никиты Плахотниченко Анна Галянт – студентка юридического факультета. Анна участвовала в кастинге вместе со своим молодым человеком, однако изначально в проект попал только он.

С приходом Седоковой, в команде звезд конфликты только усилятся. Седокова с порога осудит звезд за их отношение к народной команде, вызовет ревность Сысоевой и выведет из себя Оксану Самойлову.

«Мы с Аней знакомы уже 15 лет, она заходит и начинает играть абсолютно другого человека. Нас это лицемерие раздражает Если бы она была самой собой, нормальным человеком, каким мы ее знаем, все было бы по-другому», — цитирует ТНТ Самойлову.

Шоу «Выжить в Дубае» выходит по воскресеньям на ТНТ. В предыдущем выпуске на малом испытании победила Виктория Боня, отправив девушку из народной команды домой.