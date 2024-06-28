Новые участники придут на шоу «Выжить в Дубае» с конфликтами

Два новых участника появятся в шоу «Выжить в Дубае»,
народная и звездная команды пополнятся, но между участниками разгорятся
конфликты, сообщила пресс-служба канала ТНТ.
В команду звезд придет Анна Седокова, а команду народников
пополнит девушка Никиты Плахотниченко Анна Галянт – студентка юридического
факультета. Анна участвовала в кастинге вместе со своим молодым человеком,
однако изначально в проект попал только он.
С приходом Седоковой, в команде звезд конфликты только
усилятся. Седокова с порога осудит звезд за их отношение к народной команде,
вызовет ревность Сысоевой и выведет из себя Оксану Самойлову.
«Мы с Аней знакомы уже 15 лет, она заходит и начинает играть
абсолютно другого человека. Нас это лицемерие раздражает Если бы она была самой
собой, нормальным человеком, каким мы ее знаем, все было бы по-другому», —
цитирует ТНТ Самойлову.
Шоу «Выжить в Дубае» выходит по воскресеньям на ТНТ. В предыдущем
выпуске на малом испытании победила Виктория Боня, отправив девушку из народной
команды домой.