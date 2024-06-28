НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новые участники придут на шоу «Выжить в Дубае» с конфликтами

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Два новых участника появятся в шоу «Выжить в Дубае», народная и звездная команды пополнятся, но между участниками разгорятся конфликты, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В команду звезд придет Анна Седокова, а команду народников пополнит девушка Никиты Плахотниченко Анна Галянт – студентка юридического факультета. Анна участвовала в кастинге вместе со своим молодым человеком, однако изначально в проект попал только он.

С приходом Седоковой, в команде звезд конфликты только усилятся. Седокова с порога осудит звезд за их отношение к народной команде, вызовет ревность Сысоевой и выведет из себя Оксану Самойлову.

«Мы с Аней знакомы уже 15 лет, она заходит и начинает играть абсолютно другого человека. Нас это лицемерие раздражает Если бы она была самой собой, нормальным человеком, каким мы ее знаем, все было бы по-другому», — цитирует ТНТ Самойлову.

Шоу «Выжить в Дубае» выходит по воскресеньям на ТНТ. В предыдущем выпуске на малом испытании победила Виктория Боня, отправив девушку из народной команды домой.

Культгид
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (0)
Картина дня
СМИ узнали об обсуждении замены Байдена после провала на дебатах
Песков оценил перспективы отношений с ЕС при новом руководстве
Белоусов поручил Генштабу разобраться с дронами США
Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Топ комментариев

urbasik

Эта дура очень богатая и она угробит страну.

GammiPluh

А ни кто и не мечтал что придет трампушка и потекут молочные реки, цели его как у дементора байденко,...

Asd10

Теперь дура обидится, и ваще работать перестанет. Она же дура...

Asd10

Тебя на Марс не пустят. Там своих удобрений невпроворот.