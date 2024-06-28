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Байден провалил предвыборные дебаты с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп и Джо Байден
Фото: © кадр из предвыборных дебатов в США

Зрители телеканала CNN назвали победителя предвыборных дебатов — Дональд Трамп набрал 67% голосов, Джо Байден 33%.

Об отсутствии уверенности в способности Байдена руководить страной заявили 57% опрошенных (14% сообщили об обратном), насчет Трампа так высказались 44% американцев (36% уверены в нем), сообщил телеканал.

Американские СМИ отмечают, что Байден на дебатах выглядел  неубедительно, на фоне Трампа казался больным и уставшим человеком.

Близкий к президенту США журналист The New York Times Томас Фридман написал в своей колонке: «Джо Байден — хороший человек и хороший президент. Но он должен выйти из гонки».

По словам Фридмана, просмотр дебатов заставил его «плакать». Он назвал их самым «душераздирающим моментом в политике», что он пережил за свою жизнь.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп и Байден набрали нужное число голосов для выдвижения официальными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно. Летом их должны утвердить партийные съезды.

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Политика #Мир
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