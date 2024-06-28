Киев признал уход 40% экономики Украины в тень

Около 40% экономики Украины, в особенности экспорт зерновых и прочей сельскохозяйственной продукции, находится в тени, заявила первый заместитель премьер-министра Юлия Свириденко.

«Я думаю, что по последним цифрам серого экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики в тени», — цитирует ТАСС Свириденко.

Она отметила, что сокрытие валютной выручки ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что страна теряет миллиарды гривен из-за недобросовестных предприятий, которые экспортируют зерновые без уплаты налогов и возврата валютной выручки.