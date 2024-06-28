Российская пятиборка рассказала о мешавших ей попасть на ОИ чиновниках

Чиновники из Федерации современного пятиборья России (ФСПР) мешали пятиборке Ульяне Баташовой попасть Олимпийские игры в Париже, рассказала сама спортсменка.

Баташова получила нейтральный статус, но не смогла отобраться на Олимпиаду. По словам пятиборки, она не набрала рейтинговые очки на этапах Кубка мира, потому что не участвовала там из-за бюрократии и лжи функционеров ФСПР.

Спортсменка в интервью Sports.ru заявила, что были вбросы о том, что у нее есть действующий контракт с силовым ведомством, и она заново собирала документы. А после получения нейтрального статуса исполнительный директор ФСПР Эдуард Зеновка звонил в регионы, которые она представляет и угрожал последствиями, если ее поддержат.

«Начиная дорогу к Олимпиаде, я и предположить не могла, что столкнусь с таким яростным сопротивлением», — отметила Баташова.

Баташова — участница Олимпийских игр в Токио и шестикратная чемпионка России по современному пятиборью.