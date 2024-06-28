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ГОСТ на шаурму появится в России

Источник:
«Известия»
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Шаурма
Фото: © Sibnet.ru

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы (или шавермы), сообщили в Российской системе качества.

Россия до сих пор не имеет четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции, рассказали «Известиям» в Роскачестве.

Риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите требуют разработать новый стандарт для шаурмы, подчеркнули в Роскачестве.

Тем более «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом». То есть производитель должен гарантировать качество продукции с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы.

В Роскачестве также пояснили: по рецептуре и способу приготовления арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: теплое сочное мясо, которое предварительно обжарили на гриле, заворачивают в лаваш, смешивая с охлажденными соусами и салатом из свежих овощей и зелени.

Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что патогенные микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро.

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