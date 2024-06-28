Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой ООН

Россия — это большая сила, она остается фундаментальной основой работы ООН, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила», — отметил генсек в интервью ТАСС.

По словам Гутерриша, проблемы, которые есть в ООН, «обычно появляются из-за сверхдержав».

«Это означает, что крайне важно поддерживать открытый и честный диалог и поддерживать отношения, которые всегда направлены на решение наших проблем, вместо их усугубления», — сказал генсек ООН.