Медведев объяснил свои «апокалиптичные» заявления

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает «пессимистичные или апокалиптичные» заявления: таким образом он старается привлечь внимание к непростой ситуации в мире.

«Знаете, я довольно часто высказываюсь по разным проблемам. И иногда слышу упреки, что мои соображения выглядят или пессимистично, или даже апокалиптично. Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире», — цитирует ТАСС Медведева.

По его мнению, сейчас происходят «совершенно беспрецедентные вещи».

«Я уж не говорю о том, что, как известно, пессимист — это хорошо информированный оптимист», — пошутил политик.