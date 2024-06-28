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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп назвал неприемлемыми условия мира Путина по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп назвал неприемлемым для США мирное предложение российского президента Владимира Путина по Украине на первых дебатах основных кандидатов в президенты США.

«Я прекращу эту войну между Путиным и Зеленским как президент, как кандидат в президенты. Перед тем, как вступлю в эту должность, я прекращу эту войну. Люди умирают вообще без всякой надобности, совершенно бесполезно, глупо», — заявил Трамп на дебатах, трансляцию которых ведет CNN.

По его мнению, конфликта бы не случилось, если бы Россия уважала нынешнего президента Джо Байдена.

Путин в июне предложил Украине вывести войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признать утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. По его мнению, Запад также должен снять санкции с России.

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